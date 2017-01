Allgemein | STAR NEWS

Hailee Steinfeld: Wenn das keine Liebe ist?

Hailee Steinfeld (20) ist nicht länger Single.

Die Darstellerin ('True Grit') ist eine der vielversprechendsten Newcomer im US-amerikanischen Filmgewerbe. Deswegen muss sie sich auch regelmäßig mit Fragen nach ihrem Beziehungsstatus herumschlagen. Bereits seit längerer Zeit wird sie immer wieder mit dem Fußballspieler Cameron Smoller gesehen, ob die beiden aber mehr sind als nur ziemlich beste Freunde, blieb dabei stets im Dunkeln. Nun ist das Geheimnis gelüftet worden, als Hailee mit Cameron am 5. Januar dieses Jahres zum W Magazine Celebration of the Best Performances Portfolio-Event im Chateau Marmont in Los Angeles erschien. Die Schauspielerin trug ein verführerisches Kleid von Versace - interessant war aber nicht primär, was sie anhatte, sondern wie sie sich verhielt, denn sie schmuste mit Cameron Smoller fröhlich vor sich her. Für ihn war es ein wichtiger Tag: Es wurde nicht nur seine Beziehung zu dem Männerschwarm öffentlich gemacht, darüber hinaus war es auch sein Geburtstag. Ein richtiges Glückskerlchen!

Vermutungen legen nahe, dass sich das Paar durch Camerons Bruder Cully kennengelernt hat, denn dieser war einst Assistent von Model Gigi Hadid (21), mit der Hailee eng befreundet ist. Sowohl Gigi Hadid als auch Hailee Steinfeld gehören zur berühmten Clique von Taylor Swift (27, 'Shake It Off').