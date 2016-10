Allgemein | STAR NEWS

Hailee Steinfeld: Total überrascht vom Erfolg

Hailee Steinfeld (19) kann immer noch nicht glauben, dass sie als Musikerin und Schauspielerin Erfolge verzeichnen kann.

Die aktuelle Single des hübschen Teenagers - 'Starving' - wurde zwar bereits im Juli veröffentlicht, erweist sich aber immer noch als Tophit: Erst vergangene Woche wurde der Track 15 Millionen Mal auf dem Streaming-Service Spotify gespielt.

Natürlich hatte Hailee auf diesen Erfolg gehofft, doch wirklich damit gerechnet hatte sie nicht: "Das ist so toll, wenn du an etwas arbeitest, was du so liebst und du das mit so großer Leidenschaft machst - du hast dieses Gefühl, dass es etwas Besonderes ist", gab sie im Interview mit 'BBC' zu. "Ich bin so unglaublich dankbar und überrascht, wie gut es läuft. Wenn du dich schlafen legst, kannst du nur hoffen, dass du etwas veröffentlichst, das so erfolgreich wird, wie du es dir wünschst."

Eigentlich wurde Hailee Steinfeld vor allem als Schauspielerin bekannt, mit Rollen in 'Pitch Perfect' und 'Romeo and Juliet'. Für ihre Darstellung im Western 'True Grit' wurde sie 2010 sogar für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Dennoch warten ihre Fans nun sehnlichst auf die Veröffentlichung ihres neues Albums, das auf das 2015 erschienene Werk 'Haiz' folgen soll.

Allerdings müssen sich ihre Anhänger wohl noch ein bisschen gedulden - erst müsse Hailee Steinfeld noch ein paar andere Dinge erledigen. Aber: "Wenn ich endlich wieder zurück in Los Angeles bin, werde ich zu Ende bringen, was ich angefangen habe."