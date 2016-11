Allgemein | STAR NEWS

Hailee Steinfeld: Musik mit Leidenschaft

Hailee Steinfeld (19) möchte, dass die Welt weiß, dass sie ihre Kunst ernst nimmt. Die Schauspielerin ('Pitch Perfect 2') hat mittlerweile auch als Sängerin großen Erfolg, was sie sehr freut. Die Amerikanerin findet es wichtig, wie ihre Lieder ankommen: "Ich möchte als eine Künstlerin erinnert werden, die ihre Kunst wichtig nahm", betonte die brünette Schönheit im Gespräch mit 'MTV'. "Die größten Künstler aller Zeiten haben das so gemacht, ich hatte die Ehre, einige von ihnen auf der Bühne zu erleben. Man fühlt geradezu ihre Leidenschaft, die Hartnäckigkeit und die harte Arbeit, die dahintersteckt." Hailee ist sehr stolz auf ihre aktuelle Single 'Starving', die sie zusammen mit DJ Zedd (27, 'Clarity') aufnahm und die zu einem internationalen Hit wurde. "Ich wollte nichts Abwegiges machen, es sollte schon einen Sinn ergeben. Ich bin so stolz auf 'Starving'. Ich war schon immer ein Fan von Zedd. Wir sprachen über eine Zusammenarbeit, wir mussten nur versuchen, zur gleichen Zeit am selben Ort zu sein." Das hat dann auch irgendwann geklappt. "Er ist so ein toller Freund und es hat so einen Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Es war einfach unglaublich."

Aber Hailee Steinfeld geht Hollywood nicht verloren - bald dreht sie wieder und zwar 'Pitch Perfect 2'.