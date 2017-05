Allgemein | STAR NEWS

Hailee Steinfeld: Ich muss da mal etwas klarstellen

Hailee Steinfeld (20) ist nicht mit Justin Bieber (23) zusammen.

Sofia Richie, Hailey Baldwin und sogar Kourtney Kardashian - Sänger Justin Bieber ('Baby') hat ja bereits viele Berühmtheiten gedatet oder soll zumindest mit ihnen angebandelt haben. Reiht sich in diese illustre Gruppe nun auch Schauspielerin Hailee Steinfeld ('True Grit') ein? Nachdem Fotos von Justin auftauchten, die ihm beim FaceTimen mit der hübschen Brünetten zeigten, feuerte das die Gerüchteküche ordentlich an. Freunde des Stars fühlten sich aber genötigt, gegenüber 'Gossip Cop' klarzustellen, dass die beiden kein Paar sind - und nun sprach auch Hailee öffentlich über ihren Beziehungsstatus.

"Das ist verrückt", fing sie bei der Radioshow 'SiriusXM's Morning Mash Up' an. "Ich habe keine Ahnung, warum andere da so eine große Sache daraus machen. Wir sind Freunde. Und das schon seit Jahren."

Denn tatsächlich ist Hailee Steinfeld verliebt - allerdings bereits seit vergangenem Jahr in Cameron Smoller. Die beiden zeigen auch stets öffentlich ihre Zuneigung füreinander. Erst am Sonntag [30. April] postete er ein Foto von sich und seiner Freundin auf Instagram und versah das Bild mit drei Rosen-Emojis. Zudem sah man das Paar gemeinsam auf der Nylon Midnight Garden Party während des Coachella Festivals vergangenen Monat. Wenn das mal nicht Beweis genug ist, dass Hailee Steinfeld und Justin Bieber definitiv nicht zusammen sind ...