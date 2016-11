Allgemein | STAR NEWS

H.P. Baxxter: “Lysann ist unaufgeregt, cool”

H.P. Baxxter (52) genießt das Leben mit seiner neuen Freundin Lysann (26).

Der Musikstar ('How Much Is The Fish') und die Architektur-Studentin machten ihre Beziehung erst kürzlich öffentlich. Die beiden kennen sich jedoch schon seit April dieses Jahres. Mit der 'Bild'-Zeitung sprach H.P. nun über sein neues Glück und verriet in diesem Gespräch, warum er glaubt, dass seine Beziehung dieses Mal länger anhält - mit seiner letzten Freundin war schließlich schon nach fünf Monaten wieder Schluss. Das soll jetzt nicht passieren.

"Lysann ist unaufgeregt, cool. Und wir lieben beide Musik. Erst dachte ich: Die ist so jung, die kann die Musik, die ich mag, gar nicht kennen. Aber sie kennt sich beeindruckend gut aus."

Eine Gemeinsamkeit haben die zwei also schon mal. Auch modisch schwimmt das frische Paar auf einer Welle: "Shoppen! Das machen wir gern zusammen, weil wir sofort die gleichen Sachen gut finden."

Hier scheint also alles zu stimmen. Eine Hochzeit kommt aber vermutlich erst einmal nicht infrage. Dem 'Express' verriet H.P. Baxxter einst, wie er zum Ehegelübde steht: "Zurzeit sage ich: nie wieder. Man ist als Musiker vielen Reizen ausgesetzt - und Frauen wünschen sich irgendwann einen Beamten, auch wenn am Anfang alles toll war. Man kann auch ohne Trauschein leben."