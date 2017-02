Allgemein | STAR NEWS

Guido Maria Kretschmer: Alleinerziehende Mutter mit Privilegien

Guido Maria Kretschmer (51) hat auch privat einen vollen Kalender.

Der Modeschöpfer ('Shopping Queen') ist nicht nur im Fashionbusiness tätig, sondern auch ein gern gesehenes Gesicht im deutschen Fernsehen. Da bleibt nicht viel Zeit für private Verpflichtungen, möchte man meinen. Doch Guido packt im Haushalt trotzdem richtig an, wie er gegenüber dem 'OK!'-Magazin verriet:

"Ich bin wie eine alleinerziehende Mutter. Ich muss meinen Haushalt führen - und bin voll im Einsatz." Doch dass sein Leben dann doch von dem einer alleinerziehenden Mutter stark abweicht, merke er immer in einem bestimmten Moment, wie er hinzufügte: "Ich habe viele Menschen, die sich um mich kümmern. Das haben andere Leute nicht. Wie oft sehe ich spätabends noch Frauen mit drei Tüten an der Bushaltestelle stehen, wenn ich von meinem Chauffeur gefahren werde."

Bei Guido Maria Kretschmer läuft also alles fast normal mit einigen Ausnahmen. Dass er kein Leben in Glitzer und Glamour führt, wie manch einer seiner Kollegen, das betont der sympathische Star immer wieder. Im Interview mit 'In Touch' enthüllte er zum Beispiel vor Kurzem, dass er sein Heim als Ort der Ruhe dekoriert, um auf dem Boden zu bleiben:

"Ich liebe bei mir zu Hause den ländlichen Stil: sehr ruhig, schön gemütlich, viel Holz. Ich mag aber auch schwarze Möbel sehr gerne und die Mischung aus Klassikern mit modernen, reduzierten Elementen. [...] Meine Einrichtung muss insgesamt etwas ruhiger sein, weil bei mir tagsüber so viel los ist und ich ständig neue Eindrücke bekomme. Zu Hause brauche ich es warm, gemütlich und dezent."

Gut, dass Guido Maria Kretschmer genau das daheim auch findet.