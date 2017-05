Allgemein | STAR NEWS

Gregg Allman: Rockmusiker nach langer Krankheit gestorben

Die Musikwelt trauert um Gregg Allman.

Der Sänger, Gitarrist und Keyboardspieler der Southern-Rock-Gruppe The Allman Brothers Band ('Jessica') ist laut seinem Publizisten am Samstag [27. Mai] friedlich in seinem Haus in Savannah im US-Bundesstaat Georgia entschlafen. Er war 69 Jahre alt.

"Gregg kämpfte in den vergangenen Jahren mit vielen gesundheitlichen Problemen", heißt es in einem Statement auf der offiziellen Webseite des Rockmusikers. "Während jener Zeit war es Medizin für seine Seele, mit seinen Brothers und seiner Soloband vor seinen geliebten Fans aufzutreten. Live zu spielen hat ihn glücklich gemacht und ihm durch die schwierigsten Zeiten geholfen."

Im vergangenen Jahr war Gregg Allman trotzdem gezwungen, einige Tourtermine zu canceln, weil er unter ernsten Gesundheitsproblemen litt und sich in Behandlung begeben musste. Im März dieses Jahres entschied er dann, auch seine Live-Auftritte für 2017 abzusagen. Der Rockmusiker litt an Hepatitis C und vor einigen Jahren wurde die Infektionskrankheit sogar so schlimm, dass er sich einer Lebertransplantation unterziehen musste.

Tribut zollten ihm bereits eine Reihe von Stars, darunter auch seine Exfrau Cher (71, 'Believe'). Die verabschiedete sich auf Twitter von dem Rocker. Sheryl Crow (55, 'All I Wanna Do') tat es ihr gleich und schrieb: "Mein Herz ist gebrochen. Gregg Allman, ich werde dich vermissen!"

Sein Kollege Warren Haynes - Gitarrist von The Allman Brothers Band - gedachte ihm derweil auf Facebook: "Ich fühle mich wirklich geehrt, das Glück gehabt zu haben, viele Songs mit ihm zu schreiben, und ich fühle mich ebenso geehrt, die Welt mit ihm bereist zu haben. Ich habe in letzter Zeit zu viele Freunde verloren und dieser Verlust wird schwierig zu überwinden sein. Aber ich finde Trost in dem Wissen, dass es Millionen von Menschen auf der ganzen Welt genauso geht."

Gregg Allman hinterlässt zwei Söhne, Elijah und Devon, ebenfalls Musiker.

