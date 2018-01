Allgemein | Gewinnspiele

Grafschafter verlost ein Produktpaket und ein „Fable Fleur“ Porzellan-Set von KAHLA

Mit einem leckeren Brunch in den eigenen vier Wänden lassen sich eisige Wintertage gleich viel besser aushalten. Ein Klassiker darf dabei natürlich nicht fehlen: Original Grafschafter Goldsaft! Der vielseitige Sirup ist ein reines Naturprodukt und schmeckt einfach köstlich auf frischen Brötchen. Der charakteristisch kräftig-malzige Geschmack kommt allein aus der Zuckerrübe, gemäß dem Grundsatz „Pur aus der Natur“ – also ohne jegliche Zusatz- oder Konservierungsstoffe. Kombiniert mit weiteren Leckereien der Grafschafter Krautfabrik bleiben in den Wintermonaten keine Wünsche offen. Auch Produkte wie Grafschafter Apfelschmaus oder Grafschafter Karamell sind der perfekte Begleiter zu Pfannkuchen, Kartoffelpuffer und Co. und machen sich zudem gut als Zutat für Süßspeisen.

Passend zum Winterbrunch präsentiert KAHLA ein Porzellan-Set der neuen Serie „O – The better place“ mit dem Dekor „Fable Fleur“. Das Set beinhaltet je sechs Teetassen inkl. Untertasse, Teller, Schalen sowie dekorativen Platten. Das Dekor zeigt zarte Blüten und Blätter in duftigen Blau-, Türkis- und Rottönen, die die Kollektion „O“ charakterisieren.

Und das Beste:Um die kalten Monate angenehm zu gestalten verlosen Grafschafter und ForHer.de ein Produktpaket mit leckeren Köstlichkeiten sowie das Set „Fable Fleur“ von KAHLA im Gesamtwert von ca. 500,00 Euro.

Was ihr dafür tun müsst? Liked einfach unsere Facebook-Seite und schreibt in die Kommentare, wie ihr die kalten Wintertage am besten überbrückt.

Der Sortimentskoffer von Grafschafter enthält folgende Produkte:

Grafschafter Goldsaft Zuckerrübensirup, 450 g Becher und 500 g Flasche

Grafschafter Karamell, 500 g Flasche

Grafschafter Apfelschmaus – Rheinisches Apfelkraut, 450 g Glas

Grafschafter Apfelschmaus Pur – Rheinisches Apfelkraut, 450 g Dose

Grafschafter Birnenschmaus, 450 g Glas

Grafschafter Pflaumenschmaus, 430 g Glas

Viel Glück!

Teilnahmeschluss ist der 31.01.2018