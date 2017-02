Allgemein | STAR NEWS

Goldie Hawn: Fitteste am Set

Goldie Hawn (71) muss sich nicht verstecken.

Am Set ihres neuen Films 'Snatched' war die Schauspielerin ('Der Tod steht ihr gut') die Fitteste. Die meiste Zeit über wurde der Streifen auf Hawaii gedreht und beinhaltet einige körperlich anstrengende Sequenzen für die Hollywoodlegende. Allerdings schien sie das mit Links zu machen, wie Regisseur Jonathan Levine (40, 'Warm Bodies') jetzt im Interview mit dem 'Empire Magazine' verriet: "Goldie war 70 Jahre alt und ich war ein bisschen besorgt um sie, aber es hat sich rausgestellt, dass diese Sorgen völlig unbegründet waren. Die einzige Schwierigkeit bestand darin, ihr zu sagen, dass langsam mal Schluss sein muss."

Die fitte Schauspielikone wird in dem Film neben Komikerin Amy Schumer (35, 'Dating Queen') zu sehen sein, die sich auch für das Skript des Films verantwortlich zeigt. Goldie spielt in 'Snatched' die Mutter von Amy. Jonathan musste zuerst jedoch von Goldies Qualitäten überzeugt werden: "Amy hat Goldie von Anfang an hartnäckig für die Rolle vorgeschlagen." Also habe er ein paar alte Filme mit Goldie in der Hauptrolle geguckt. "Mein Gott, sie ist so fantastisch."

Anscheinend konnte Goldie Hawn den Filmemacher von sich überzeugen. Hierzulande erscheint 'Snatched' unter dem Namen 'Mädelstrip' am 22. Juni 2017.