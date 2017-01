Allgemein | STAR NEWS

Golden Globes 2017: ‘La La Land’ räumt ab

'La La Land' wurde mit sieben Golden Globes ausgezeichnet.

Der Musical-Film von Damien Chazelle wurde bereits von Kritikern hochgelobt, jetzt ist er auch noch preisgekrönt: Bei der Verleihung des prestigeträchtigen US-Filmpreises am Sonntagabend [8. Januar] gewann er in allen sieben Kategorien, in denen er nominiert war und stellte so einen neuen Rekord auf. Mit seinem mehrfachen Sieg bei den Golden Globes ist 'La La Land' der am häufigsten ausgezeichnete Film in der Geschichte der Preisverleihung - zuvor hielten 'Doktor Schiwago' (1966), 'Love Story' (1971), 'Der Pate' (1973), 'Einer flog über das Kuckucksnest' (1976) und 'A Star Is Born' (1977) diesen Rekord mit jeweils fünf Trophäen.

Als Sieger ging 'La La Land' unter anderem in den Kategorien 'Bester Film - Komödie oder Musical', 'Bester Filmregisseur' und 'Bester Soundtrack' sowie 'Bester Filmsong' hervor. Außerdem wurden die zwei Hauptdarsteller des Streifens - Emma Stone und Ryan Gosling - geehrt.

Zum besten Drama wurde derweil 'Moonlight' ernannt, während Isabelle Huppert mit ihrer Darstellung in 'Elle' als beste Hauptdarstellerin in einem Drama überzeugen konnte. Das männliche Pendant ging indes an Casey Affleck für 'Manchester by the Sea'.

Den Titel 'Beste Dramaserie' erhielt derweil 'The Crown', als beste Comedy/Musical-Serie ging hingegen 'Atlanta' hervor. Drei Golden Globes bekamen auch die Schauspieler der BBC-Reihe 'The Night Manager': Tom Hiddleston wurde mit dem Preis für den besten Hauptdarsteller in einer Miniserie belohnt, während Hugh Laurie und Olivia Colman als beste Nebendarsteller gefeiert wurden.

Die Gewinner der Golden Globes 2017:

Bester Film - Drama:

Moonlight

Bester Film - Komödie oder Musical:

La La Land

Beste Hauptdarstellerin - Drama:

Isabelle Huppert, Elle

Beste Hauptdarstellerin - Komödie oder Musical

Emma Stone, La La Land

Bester Hauptdarsteller - Drama

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Bester Hauptdarsteller - Komödie oder Musical

Ryan Gosling, La La Land

Bester Nebendarsteller:

Aaron Taylor-Johnson, Nocturnal Animals

Beste Nebendarstellerin:

Viola Davis, Fences

Bester Filmregisseur:

Damien Chazelle, La La Land

Bestes Filmdrehbuch:

Damien Chazelle, La La Land

Bester Original-Soundtrack:

La La Land

Bester Animationsfilm:

Zoomania

Bester Filmsong:

City Of Stars, La La Land - Justin Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul

Bester fremdsprachiger Film:

Elle (Frankreich)

Beste Dramaserie:

The Crown

Beste Comedy- oder Musicalserie:

Atlanta

Beste Mini-Serie oder Bester TV-Film:

The People vs. OJ Simpson

Bester Serien-Hauptdarsteller ? Drama

Billy Bob Thornton, Goliath

Bester Serien-Hauptdarsteller ? Komödie oder Musical:

Donald Glover, Atlanta

Beste Serien-Hauptdarstellerin ? Drama:

Claire Foy, The Crown

Beste Serien-Hauptdarstellerin ? Komödie oder Musical:

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Bester Hauptdarsteller ? Mini-Serie oder TV-Film:

Tom Hiddleston, The Night Manager

Beste Hauptdarstellerin ? Mini-Serie oder TV-Film:

Sarah Paulson, The People v. O.J. Simpson

Bester Nebendarsteller ? Serie, Mini-Serie oder TV-Film:

Hugh Laurie, The Night Manager

Beste Nebendarstellerin ? Serie, Mini-Serie oder TV-Film:

Olivia Colman, The Night Manager

Cecil B. De Mille Lifetime Achievement Award:

Meryl Streep