Allgemein | STAR NEWS

‘GNTM’: Brenda wird weitermachen!

Brenda Black (23) feilt weiter an ihrer Karriere.

Bei 'Germany's Next Topmodel' hat es leider nicht mehr für sie gereicht, ans Aufgeben denkt die brünette Schönheit deshalb aber noch lange nicht. In der gestrigen Folge [20. April] musste Brenda, die viele eigentlich schon im Finale gesehen hatten, gehen - ihr Walk hatte weder Modelmama Heidi Klum (43) noch deren Mitjuroren Thomas Hayo (48) und Michael Michalsky (50) überzeugt. Mit einem Bild bei Instagram äußerte sich das Nachwuchsmodel zu seinem Rauswurf und bedankte sich vor allem bei seinen Fans. Auf der Fotoplattform folgen ihr nämlich bereits über 150.000 User - damit ist sie eine der Kandidatinnen mit den meisten Followern.

"Tausend dank euch allen", wandte Brenda sich unter einem Foto an ihre Anhänger, auf dem 'The End' durchgestrichen und stattdessen 'Beginning' darunter geschrieben war. "Es war eine sehr schöne Zeit bei 'GNTM'! Ich bin sehr dankbar für jeden einzelnen Tag und jede Erfahrung. Aber es ist nicht vorbei! Jetzt bin ich mehr motiviert denn je!" Es scheint also so, dass wir noch einiges von Brenda sehen werden.

Auf die Unterstützung ihrer Fans kann die Laufstegschönheit auf jeden Fall weiterhin zählen. Die traf ihr Rauswurf nämlich ziemlich hart. "Nein, warum ausgerechnet du? Du warst meine Favoritin", klagte eine Userin in den Kommentaren. "Ich war gestern so pissed, als du rausgeflogen bist und finde es immer noch extrem dumm. Ich finde, dass du eines der aller aller schönsten Mädchen dieser Staffel warst/bist und bin mir sicher, dass du deinen Weg gehen wirst!!", schrieb eine weiter Anhängerin.

Mit so viel Rückenhalt kann es für Brenda Black ja eigentlich nur wieder bergauf gehen.

Weitere Artikel