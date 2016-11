Allgemein | STAR NEWS

Gigi Hadid: Meine Parodie auf Melania Trump war ein Fehler!

Gigi Hadid (21) ist in ein Fettnäpfen getreten, aus dem sie nun wieder heraus will.

Das Model führte bei den American Music Awards am Sonntag [20. November] zusammen mit Comedian Jay Pharoah (29, 'Ride Along') durch den Abend, wobei sie eine Parodie über Melania Trump (46) zum Besten gab. Gigi äffte die in Slowenien geborene zukünftige First Lady nach, indem sie einen Schmollmund zog, Melanias Akzent nachahmte und Witze über die Rede riss, die Melania bei Michelle Obama (52) abgekupfert hatte.

Auf Gigis Performance folgte jedoch sofort online Kritik, auf Twitter meinten viele User, das Model sei "respektlos" und "ein wenig rassistisch" gewesen. Gigi antwortete mit einem handgeschriebenen Brief, den sie auf Twitter hochgeladen hat, nun darauf: Sie denke nichts Böses über Melania. "Ich habe alles im Script entfernt oder getauscht, bei dem ich meinte, dass der Scherz zu weit geht. Was drin blieb, war guter Humor mit keiner bösen Absicht", schrieb Gigi Hadid. "Ich glaube, Melania versteht das Showbusiness und die Art, wie Shows geschrieben werden und laufen. Ich entschuldige mich bei jedem, den ich beleidigt habe und habe nur die besten Wünsche für unser Land."