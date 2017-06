Allgemein | BEAUTY | Gewinnspiele | URLAUB

Gewinnt zum Kinostart von “Mädelstrip” am 15.06. tolle Beauty-Sets und Kinotickets!

Nachdem ihr Freund sie am Abend vor ihrem gemeinsam geplanten exotischen Urlaub verlässt, überzeugt die ungestüme Träumerin Emily Middleton (Amy Schumer) ihre übervorsichtige Mutter Linda (Goldie Hawn), mit ihr ins Paradies zu reisen. Emily und Linda, beide völlig gegensätzlich, begreifen, dass das Beilegen ihrer Differenzen als Mutter und Tochter – auf unvorhersehbare und urkomische Art und Weise – der einzige Weg ist, dem unfassbar wildem Dschungelabenteuer zu entkommen, in das sie geraten sind.

Amy Schumer und Goldie Hawn spielen die Hauptrollen in der neuen Abenteuer-Komödie MÄDELSTRIP, in der außerdem noch Ike Barinholtz („Bad Neighbors“), Wanda Sykes („Bad Moms“) und Joan Cusack („Die Waffen der Frauen“) zu sehen sind.

Das Beste: Zum Kinostart am 15.06.2017 verlosen wir 5x2 Kinotickets und 5 Beauty Reise-Sets von der MArke PARSA für euren Mädelstrip diesen Sommer! Schreibt uns einfach, wen ihr mit ins Kino mitnehmen möchtet!

In dem Beauty Reise-Set sind die wichtigstens Must-Haves für jeden Mädelstrip enthalten:

• Pocket Rund- und Haarbürste für das perfekte Styling immer und überall

• Trendig bedruckte Entwirrbürste und fröhlich bunte Zopfhalter bändigen auch vom Wind zerzaustes Haar

• Kofferanhänger, Reisepass-Etui & Reisedokumenten-Hülle - die wichtigsten Dokumente hübsch verpackt

• kleines Manikür-Set für perfekt gepflegte Nägel

• Und die bunte Kulturtasche bietet reichlich Platz für alles, was unterwegs unverzichtbar ist! Los mitmachen!

Schon neugierig auf den Film?



Teilnahmeschluss ist der 20.06.2017.