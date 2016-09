Allgemein | Gewinnspiele

Gewinnt zum Kinostart von “FRANTZ” eine tolle Tasche

Am 29.September 2016 startet der neue Film des französischen Regisseurs François Ozon "FRANTZ" in den Kinos.

Ozon konnte für die deutsch-französische Koproduktion die gefragtesten jungen Stars aus beiden Ländern gewinnen.

Die Hauptrollen übernahmen Paula Beer (DAS FINSTERE TAL) und Pierre Niney (IT BOY – LIEBE AUF FRANZÖSISCH, YVES SAINT LAURENT), der 2015 mit dem César als Bester Hauptdarsteller für YVES SAINT LAURENT ausgezeichnet wurde. Daneben vereint die Produktion so hochkarätige Schauspieler wie Ernst Stötzner (STILLER SOMMER), Marie Gruber (DER VORLESER) und Johann von Bülow (ELSER – ER HÄTTE DIE WELT VERÄNDERT) vor der Kamera.

Zum Inhalt: Kurz nach dem Ersten Weltkrieg in einer deutschen Kleinstadt geht Anna jeden Tag zum Grab ihres Verlobten Frantz, der in Frankreich gefallen ist. Eines Tages legt Adrien, ein junger Franzose, ebenfalls Blumen auf das Grab seines deutschen Freundes. Adriens Anwesenheit im Ort nach der deutschen Niederlage entfacht unvorhersehbare Reaktionen.

Mehr Infos zum FIlm findet ihr hier.

Das Beste: Zum Kinostart verlosen wir 2x die Tasche Athene 905.

Ein schicker Begleiter für Tag und Nacht! Die edle Clutch der Designermarke Minx by Eva Lutz ist ein zeitloser Begleiter für jede Gelegenheit. Ob zum Business Outfit oder zum Cocktailkleid am Abend – die Tasche aus hochwertigem, gelacktem Leder in Reptilien Optik verleiht jedem Outfit das gewisse Extra.

Was ihr dafür tun müsst: Klickt bei unserer Forher-Facebook-Page "Gefällt-mir" und schreibt in das Kommentarfeld unter diesem Beitrag, warum ihr unbedingt gewinnen wollt.

Mehr Infos über Minx by Eva Lutz unter www.minx-mode.de.

Teilnahmeschluss ist der 05.10.2016