Das Warten der Fans hat ein Ende. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans AUF DER ANDEREN SEITE IST DAS GRAS VIEL GRÜNER kommt am 13. Juli 2017 in die deutschen Kinos.

Eigentlich führt die liebenswerte Chaotin Kati (Jessica Schwarz) mit ihrem Ehemann, dem Arzt Felix (Felix Klare), seit fünf Jahren eine glückliche Beziehung. Aber so langsam schleicht sich der Alltag ein, denn Felix scheint über seine Arbeit die Liebe vergessen zu haben. Als Kati der unangepasste Künstler Mathias (Christoph Letkowski) über den Weg läuft, verknallt sie sich sofort in ihn – und beginnt zu zweifeln: Ist ihr Felix tatsächlich der richtige Mann? Will sie wirklich mit ihm alt werden? Während Kati völlig hin und her gerissen ist, spielt ihr das Schicksal einen Streich: Kati findet sich plötzlich fünf Jahre früher wieder, exakt einen Tag bevor sie Felix zum ersten Mal begegnet ist. Verständnis für diesen unerklärlichen Zeitsprung zeigt nur die esoterisch versponnene Kollegin Linda (Pheline Roggan), vor ihrer besten Freundin Marlene (Elena Uhlig) muss Kati ihr unerklärliches Wissen um die nahe Zukunft geheim halten. Kati erhält so aber eine zweite Chance bei der Suche nach dem großen Glück – und die einmalige Gelegenheit, das Schicksal in manchen Dingen zu überlisten.

Oscarpreisträger Pepe Danquart („Basta – Rotwein oder Totsein“, „Joschka und Herr Fischer“, „Lauf Junge, Lauf“) führte Regie bei AUF DER ANDEREN SEITE IST DAS GRAS VIEL GRÜNER nach der gleichnamigen Romanvorlage von Kerstin Gier und dem Drehbuch von Stefan Barth, Katrin Milhahn und Antonia Rothenberg. Die Kamera führte Daniel Gottschalk („Krabat“, „Die vierte Macht“), in den Hauptrollen sind Jessica Schwarz („Der Koch“, „Jesus liebt mich“), Felix Klare („Tatort“) und Christoph Letkowski („Feuchtgebiete“, „Mängelexemplar“) zu sehen. Der Film ist bis in die Nebenrollen hochkarätig besetzt mit Judy Winter („Mutter muss weg“), Elena Uhlig („Unter Frauen“, „Alles auf Zucker“), Pheline Roggan („Russendisko“, „Soulkitchen“), Juliane Köhler („Schoßgebete“, „Der Untergang“), Milan Peschel („Der Nanny“, „Rubbeldiekatz“), Adnan Maral („Türkisch für Anfänger“, „Einmal Hans mit scharfer Soße“) und Oliver Korittke („Wie Männer über Frauen reden“).

