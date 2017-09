Allgemein | FAMILIE | Gewinnspiele

Gewinnt zum Kinostart von ATOMIC BLONDE eine tolle Tasche!

„Glasnost” und „Perestroika“ bringen die Mauer zu Fall. Der eiserne Vorhang und der kalte Krieg sind fast Geschichte. Doch das ist nicht DIESER Film...

1989, Berlin: Die Top-Agentin Lorraine Broughton hat die Order, Informationen höchster Brisanz zu besorgen. Doch die geteilte Stadt fordert von ihr das Äußerste - es geht buchstäblich ums nackte Überleben. Mit Kalkül, Sinnlichkeit und unerbittlicher Härte kommt sie Zug um Zug ihrem Ziel näher. Denn eins steht fest bei dieser tödlichen Schachpartie: Über Bauernopfer entscheidet allein die blonde Königin.

ATOMIC BLONDE entwickelt sich zur siedend heißen Mischung aus Style und Schlagkraft, aus sinnlicher Verführung und kompromissloser Action – Regie führt David Leitch (demnächst Deadpool 2), der schon mit John Wick gezeigt hat, dass dieses Genre genau sein Terrain ist.

Das Beste: Zum Kinostart verlosen wir 1x die Tasche Ralto 901 .

Ein schicker Begleiter für Tag und Nacht! Die glamouröse Clutch der Designermarke Minx by Eva Lutz verleiht jedem Outfit das gewisse Extra. Das effektvolle Leder in silber sorgt mit glänzenden Details in Metallic-Optik für effektvolle Highlights. Von elegant bis lässig – ein absolutes Must-have in jedem Kleiderschrank.

Mehr Infos über Minx by Eva Lutz unter www.minx-mode.de.

Teilnahmeschluss ist der 20.09.2017