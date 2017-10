Allgemein | Gewinnspiele

Gewinnt mit TeeGschwendner ein Teepaket und ein “Fable Fleur” Porzellan-Set von KAHLA

Was wäre die kalte Jahreszeit ohne eine wärmende Tasse Tee? Mit dem beliebten Heißgetränk lassen sich nasse Herbst- oder eisige Wintertage gleich viel besser aushalten. Ob ein traditioneller Schwarztee, eine exotische Grünteemischung oder ein winterlicher Früchtetee – TeeGschwendner bietet Teesorten für jeden Geschmack. Earl Grey, Marani und Mainzelmännchens Winterapfel sind besonders beliebte Klassiker im winterlichen Sortiment. Mit diesen Varianten bleiben in den Herbst- und Wintermonaten keine Wünsche offen.

Der Earl Grey ist der kräftige Klassiker unter den aromatisierten Schwarztees und ist mit dem zitrusähnlichen Geschmack der Bergamotte das ideale Blatt für die Teatime zuhause. Die erfrischende Grünteemischung Marani überzeugt mit herrlich exotischem Aroma und erlesenem Sencha – perfekt für den Start in den Tag! Wer es in den kalten Monaten gerne süß mag, der sollte zu Mainzelmännchens Winterapfel greifen: Die Früchteteemischung gehört zu den beliebtesten Winterteesorten und schmeckt dank des Bratapfelaromas Groß und Klein gleichermaßen.

Passend zum Teegenuss bietet KAHLA ein Porzellan-Set der neuen Serie „O – The better place“ mit dem Dekor „Fable Fleur“. Das Set beinhaltet je sechs Teetassen inkl. Untertasse, Teller, Schalen sowie eine dekorative Platte. Das Dekor zeigt zarte Blüten und Blätter in duftigen Blau-, Türkis- und Rottönen, die die Kollektion „O“ charakterisieren.

Und das Beste: Um die kalten Monate angenehm zu gestalten, verlosen TeeGschwendner und forher.de ein Teepaket mit den drei leckeren Köstlichkeiten Earl Grey, Marani und Mainzelmännchens Winterapfel sowie das Set „Fable Fleur“ im Gesamtwert von 600,00 Euro.

Was ihr dafür tun müsst? Liked einfach unsere Facebook-Seite und schreibt in die Kommentare, was ihr an den kalten Monaten so schätzt. Viel Glück!

Teilnahmeschluss ist der 28.10.2017.

Bildrechte: © KAHLA/ TeeGschwendner