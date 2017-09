Allgemein | Gewinnspiele

Gewinnt ein tolles Schmuckset von GUESS

GUESS Jewellery präsentiert die neue Herbst/Winter Kollektion 2017.

Rockig, romantisch, futuristisch: Die neue Herbst/Winter Kollektion von GUESS Jewellery ist facettenreicher denn je! Futuristische Designs, auffällige Statement-Pieces und verspielte Schmuckstücke, lassen euch zu jeder Gelegenheit strahlen. Eine große Vielfallt an Ketten in diversen Längen und Stilen garantieren euch den perfekten Auftritt. Stilvolle Ohrringe, die perfekt mit auffälligen Ringen matchen und sich durch ein Wechselprinzip der Anhänger auszeichnen, sind ein absoluter eye-catcher in dieser Saison! Die It-Pieces sind hochwertig rhodiniert in glänzender Silberoptik und werden von Swarovski®-Kristallen geschmückt. Ihr könnt eure Lieblingsschmuckstücke aber auch in einer 12karätigen Vergoldung in Gelb- und Roségold erhalten. Wer es lieber farbenfroh mag und Unikate liebt, für den sind die colourful Armbänder mit dem Prinzip der Personalisierung ein absolutes Muss. Ob du also das coole, rockige, oder doch eher das glamouröse, verspielte GUESS-Girl bist, die Schmuckstücke perfektionieren jeden Look und sorgen für das gewisse Etwas.

Das Beste: Gewinne ein tolles Schmuckset von GUESS.

Was ihr dafür tun müsst? Lasst einfach ein "Gefällt mir" auf unserer Facebook-Seite und schreib unter diesen Artikel, warum ihr unbedingt gewinnen müsst. Viel Glück! :)

Mehr Informationen findet ihr hier www.guess.eu.

Teilnahmeschluss ist der 15.09.2017.

Bildrechte: © GUESS