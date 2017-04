Allgemein | FAMILIE | Gewinnspiele

Gewinnt die neuen Pampers Splashers Schwimmwindeln

Jetzt kann der Sommer kommen! In diesem Jahr sind die Schwimmwindeln von Pampers erstmals auch in Deutschland erhältlich. Damit können sich Eltern von kleinen Wasserratten auch beim Badespaß am See oder im Pool auf die gewohnte Pampers Sicherheit verlassen.

Die neuen Pampers Splashers Schwimmwindeln sind vom Design an die Höschenwindeln Pampers Baby-Dry Pants angelehnt - für kinderleichtes Anziehen wie eine Unterhose und mit seitlichen Aufreiß- bündchen zum einfachen Wechseln, egal ob am See, am Strand oder am Pool. Für ein gutes Gefühl beim Baden mit Baby wurden die Pampers Splashers Schwimmwindeln so entwickelt, dass sie im Wasser nicht aufquellen. Außerdem sorgt ein doppeltes Beinbündchen dafür, dass beim Plantschen keine Unfälle passieren. Dieses Beinbündchen ist außerdem besonders dehnbar, sodass es gleichzeitig maximale Bewegungsfreiheit im kühlen Nass garantiert.

Die Pampers Splashers Schwimmwindeln sind für Babys ab ca. neun Monaten geeignet. Die dehnbaren Seitenbündchen sorgen nicht nur für einen perfekten Sitz beim Spielen im Wasser und an Land, sondern lassen sich zum Wechseln einfach auf- reißen. So kann der Sommerspaß besonders schnell weitergehen. Die Schwimmwindeln sind in Deutschland ab April 2017 über den Sommer in drei Größen (3-4, 5 und 6) erhältlich.

Und das Beste: Wir verlosen für euch drei Ferienvorräte der Schwimmwindeln (a zwei Packungen)!

Was ihr dafür tun müsst? Liked einfach unsere Facebook-Seite und schreibt in die Kommentare, wo die Schwimmwindeln bei euch zum Einsatz kommen würden. Viel Glück!

Teilnahmeschluss ist der 28. Mai.

Bildrechte: © Pampers