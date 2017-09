Allgemein | Gewinnspiele

Gewinnt die innovativen Wäschespinnen von Leifheit je im Wert von 199 Euro!

Frische Wäsche bei jedem Wetter- Mit der LinoProtect 400 Wäschespinne von Leifheit trocknen Klei­dung und Co. stromlos an der frischen Luft – praktisch das ganze Jahr. Dank des schützen­den Dachs entfällt das lästige Beobachten des Wetters während des Wäschetrocknens und kein einziges Kleidungsstück braucht Regenrettung. Während die Wäsche umweltschonend im Garten trocknet, bleibt Zeit für Freizeitaktivitäten und flexible Termine. Der integrierte Schirm der LinoProtect bietet 3-fach-Schutz: Er bewahrt die Wäsche vor Regen sowie blei­chenden UV-Strahlen und hält auch die Leinen sauber. Zudem lässt er sich einfach nach­spannen, abnehmen und bei Bedarf austauschen. So kann man bei jeder Wetterlage umweltbewusst und sorgenfrei die Wäsche trocknen.

Und das Beste: Wir verlosen für euch zwei Wäschespinnen je im Wert von 199 Euro.

Was ihr dafür tun müsst? Liked einfach unsere Facebook-Seite und schreibt in die Kommentare, weshalb ihr die Wäschespinne unbedingt braucht.

Teilnahmeschluss ist der 20.10.2017.

Bildrechte: © Leifheit