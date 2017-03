Allgemein | Gewinnspiele

Gewinnt besondere Glossyboxen zu “Die Schöne und das Biest”

Mit DIE SCHÖNE UND DAS BIEST kommt im Frühjahr 2017 die spektakuläre Realverfilmung eines der größten Disney Animationsklassiker aller Zeiten in die Kinos. Mit beeindruckender StarBesetzung, angeführt von der zauberhaften Emma Watson in der Hauptrolle, setzt der bildgewaltige Realfilm voller magischer Momente und mitreißender Musik der zeitlosen Geschichte um Belle und das Biest ein neues Denkmal. Für GLOSSYBOX bietet sich damit die perfekte Gelegenheit, um dieses Ereignis mit einer einzigartigen Box im Special Design zu zelebrieren.

In Kooperation mit Disney hat GLOSSYBOX eine Box kreiert, deren Inhalt und Design dem Zauber des Films gerecht wird. Mit ausgewählten Pflege- und Beauty-Produkten lässt die Box die Herzen von Beauty-Liebhaberinnen jeden Alters höher schlagen. Neben der The Incredible Face Mask von MayBeauty, sorgen noch vier weitere Produkte in jeder Box für einen filmreifen Auftritt.

“Disneys Märchenklassiker begleiten uns seit Generationen und vereinen alles, was zu einem guten Film gehört – Romantik, Musik und tolle Bilder. Für eine Kooperation mit GLOSSYBOX eignet sich kein anderer Film-Klassiker besser als Die Schöne und das Biest”, so Geschäftsführer Mark Ralea.

Und das Beste: Wir verlosen für euch 4x die Sonderedition von Glossybox.

Teilnahmeschluss ist der 7. April 2017.

Bildrechte: © GLOSSYBOX