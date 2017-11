Allgemein | Gewinnspiele

Gewinnspiel – Weihnachtsbacken mit nutella – jetzt auch per Sprachbefehl

Für viele ist Weihnachten die wohl schönste Zeit des Jahres. Endlich liegt wieder der Duft von Frischgebackenem in der Luft. Auch in diesem Jahr sorgt nutella für kreative Ideen in der Weihnachtsbäckerei. Plätzchen-Liebhaber dürfen sich in der Adventszeit auf über 50 leckere Rezepte aus verschiedenen Ländern freuen, in denen nutella Tradition und Moderne zusammenbringt. Seit Ende Oktober sind nutella-Gläser mit verschiedenen Keksstempeln oder Deko-Schablonen im Deckel erhältlich. Alle Weihnachtsrezepte sind bereits seit Mitte Oktober unter www.nutella.de/weihnachten verfügbar.

Teig mixen, kneten, ausrollen: nutella inspiriert Groß und Klein mit neu interpretierten Plätzchenklassikern aus aller Welt. Mit cremiger Nuss-Nugat-Füllung oder dekorativer nutella-Verzierung werden Haselnussmakronen, Vanillekipferl und Butterplätzchen zu einem ganz besonderen Genuss. Gebäck-Liebhaber dürfen sich auf über 50 leckere Rezepte aus verschiedenen Ländern freuen. In den Deckeln der 750-Gramm-Aktionsgläser steckt ein Keksstempel mit einem von insgesamt vier winterlichen Motiven. Die 450-Gramm-Gläser gibt es mit einer von vier verschiedenen Deko-Schablonen, die jedes Plätzchen zu einem süßen Kunstwerk werden lassen.

Mit der digitalen Sprachsteuerung Alexa gelingt das Backen ab jetzt sogar noch einfacher. Mit dem Befehl „Alexa, aktiviere den nutella-Skill!“ hat Amazon Echo Zugriff auf die reiche Rezeptwelt von nutella.

Und das Beste: Für den extra Backspaß verlost nutella zum Start der Weihnachtszeit gemeinsam mit ForHer.de 4 x ein Amazon Echo inkl. eines nutella Überraschungspakets im Gesamtwert von 500,00 Euro. Somit steht dem kreativen Backspaß nichts mehr im Weg.

Was ihr dafür tun müsst? Liked einfach unsere Facebook-Page und schreibt in die Kommentare, welches Weihnachtsgebäck euch am besten schmeckt. Viel Glück!