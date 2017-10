Allgemein | FAMILIE | Gewinnspiele

GEWINNSPIEL: SCHLAG DEN STAR – DAS SPIEL

Das Videospiel zur TV-Show erscheint exklusiv für Nintendo Switch

Endlich ist es soweit! Am 29. September erscheint „SCHLAG DEN STAR – DAS SPIEL“ - exklusiv für Nintendo Switch. Nach den drei erfolgreichen SCHLAG DEN RAAB Konsolenspielen aus den Jahren 2010 bis 2012 geht es mit „SCHLAG DEN STAR – DAS SPIEL“ nun in die langerwartete nächste Runde. Bis zu vier Spieler können sich in den spannenden Spielen aus der beliebten und seit 2009 etablierten TV-Show messen: Sei dies nun mit Nintendo Switch Zuhause, oder unterwegs mit der ersten TV-gebundenen Konsole, die sich nahtlos in einen Handheld verwandelt, überall dort, wo man gerade möchte. Gemäß dem Vorbild führt auch bei „SCHLAG DEN STAR – DAS SPIEL“ kein Geringerer als Elton durch die Spiele-Show.

Neu ist, dass die Spieler neben dem bekannten Show-Modus,bestehend aus 15 Spielrunden, jetzt auch den „Halbe-Show“-Modus mit sieben, oder für eine ganz schnelle Spielrunde den „Best of Three“-Modus mit maximal drei Spielen, wählen können. Zudem können die Spieler alle Games im „freien Spiel“einzeln anwählen und ausprobieren.

Wer bei „SCHLAG DEN STAR – DAS SPIEL“ gewinnen möchte, muss aus den Bereichen Geschicklichkeit, Action, Sport und Wissen bei den weit über 8.000 Fragen am Ende die Nase vorn haben. “SCHLAG DEN STAR“ beinhaltet insgesamt 25 Spiele, die eine Kombination aus Quiz- und Action-Games darstellen. Diese waren bereits bei den TV-Formaten „SCHLAG DEN STAR“ und „SCHLAG DEN RAAB“ zu sehen und haben für beste Unterhaltung und entsprechende Einschaltquoten gesorgt. Und genau diese Kombination sorgt bei den Spielern nicht nur für viel Spannung und Abwechslung, sondern vor allem auch für jede Menge Spaß.

Neben den beliebten Quiz-Klassikern wie „Blamieren oder Kassieren“, „Quiz“, „Stimmt´s“ und „Wo liegt was?“ gibt es auch herausfordernde Action-Spiele, die den Spielern einiges abverlangen. So bedarf es beispielsweise eines hohen Maßes an Geschicklichkeit, um bei „Wasser-Labyrinth“ einen Ball mittels eines Wasserstrahls ins Ziel zu befördern. Bei „Autos ziehen“ hingegen ist ein ausgeprägtes Rhythmusgefühl gefragt, will man als erster über die Ziellinie gelangen. Und bei „Hochwerfen“ ist Treffsicherheit von Vorteil, da es gilt, kleine, mit Sand gefüllte Säckchen möglichst punktgenau auf den Kreis mit der höchsten Punktzahl zu platzieren – der selbstverständlich auch der kleinste ist... Bei dem anspruchsvollen Rechenspiel „Marienkäfer“ wiederum sind eine schnelle Auffassungsgabe und mathematische Fähigkeiten gefragt, wenn es darum geht, die schwarzen Punkte der unter Blättern durchflitzenden Marienkäfer zu addieren.

In „SCHLAG DEN STAR – DAS SPIEL“ sind die Spieler selbst die Stars: Es gibt über 120 Kombinationsmöglichkeiten, um einen Charakter zu erstellen. Und damit der Moderator auch alle Kontrahenten benennen kann, bietet das Spiel zudem rund 700 voll vertonte Namen. Gespielt wird entweder 1 gegen 1 oder 2 gegen 2. Es finden sich nicht genug Mit- und Gegenspieler? Kein Problem: Diese lassen sich durch spielinterne Charaktere ersetzen, die die Spieler ebenfalls selbst konfigurieren können. Damit es nicht langweilig oder vorhersehbar wird, verfügen diese Charaktere immer über unterschiedliche Stärken und Schwächen.

„SCHLAG DEN STAR – DAS SPIEL“ erscheint am 29. September exklusiv für Nintendo Switch!

