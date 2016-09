Allgemein | Gewinnspiele | Gewinnspiele 2016

Gewinne Tickets für die Erlebnis-Lesung mit Tatjana Strobel

Tatjana Strobel, die renommierte Hypnose-Coachin, Menschenkenntnis- Expertin und Bestsellerautorin, startet zur Veröffentlichung ihres neuen Buchs „Mesmerize it – mit Hypnose zum Erfolg“ erstmals eine innovative Erlebnis- Seminar-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Hypnose hat sich längst bei uns etabliert und gehört zum Leben dazu. Wir kennen Hypnose meistens nur aus Shows die eher zur Belustigung des Zuschauers dient. Hypnose ist aber eine seit Jahrhunderten genutzte Methode zur Heilung, Schmerzverdrängung und ein wunderbarer Ansatz, um über das Unterbewusstsein einschränkende Lebensmuster zu korrigieren. „Dass die Begegnung mit der Hypnose eines Tages meine Welt aus den Angeln heben würde, war in meiner Lebensplanung nicht vorgesehen. Aber es kommt ja bekanntlich oft anders, als man denkt …“, schreibt Tatjana Strobel im Vorwort Ihres neuen Buch. In den 90 Minuten des Erlebnis-Seminars geht es grundsätzlich um die Frage: „Warum Du bist, wie Du bist“ und als Folge dessen „Wie Du zu dem wirst, wer Du sein könntest.“

Interesse geweckt und ihr wollt

bei dem Erlebnis- Seminar dabei sein? Dann haben wir hier für euch die Tourdaten.

15.9. Cham (CH)

19.9. Ochsenhausen

21.9. Winterthur (CH)

22.9. Hamburg

27.9. Bern (CH)

4.10. Konstanz

28.10. Frankfurt/M

Tickets gibt es unter www.tatjanastrobel.de.

Das Beste: Ihr habt jetzt die Chance 10x 2 Tickets für die Erlebnis- Lesung von Tatjana Strobel zu gewinnen.

Die Lesung findet in dem Regus Business Center Hamburg Neustadt im Valentinskamp 24 in 20354 Hamburg statt. Termin ist der 22. September 2016 von 18.00 - 20.00 Uhr.



Was ihr dafür tun müsst: Klickt bei unserer Forher-Facebook-Page "Gefällt-mir" und schreibt in das Kommentarfeld unter diesem Beitrag, warum ihr gerne zur Lesung möchtet.

Was euch erwartet:

Kommt mit auf eine Reise ins Ich. Erfahrt in 90 spannenden Minuten, wo die Ursache für Stress, anerzogene ungesunde Lebensmuster, Blockaden, Schmerzen und Ängste wirklich liegen und wie man sie in den Griff bekommen kann. Bei der faszinierenden Lesung lernt ihr die erstaunliche Macht eures Unterbewusstseins kennen. Es schreibt seine eigenen Geschichten, die oberflächlich betrachtet nur schwer zu durchschauen sind.

Mit dem neuen Buch „Mesmerize it! – Mit Hypnose zum Erfolg“ (Knaur, seit 1.9. im Handel) und dem Besuch des Erlebnis-Seminars lernt man die Rolle des Unterbewusstseins zu verstehen und es aktiv einzusetzen. Im Leseteil werdet ihr über die Geschichten staunen, die das Leben schreibt. Im Seminarteil blickt ihr gemeinsam hinter die Kulissen und im Erlebnisteil präsentiert die ausgebildete Hypnose-Expertin eine Schnellhypnose, wie diese funktioniert und – nur wenn Teilnehmer ausdrücklich möchten – wie sie sich anfühlt.

Teilnahmeschluss ist der 20.09.2016