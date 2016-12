Allgemein | STAR NEWS

George Michael: Sein Freund veröffentlicht Song auf Twitter

George Michael (?53) und sein Talent wurden auf Twitter von Fadi Fawaz (43) gerühmt.

Der Partner des Stars ('Freedom') postete online den Link zu einem bisher unveröffentlichten Song des Musikers aus den 90er Jahren, der laut des britischen 'Mirror' wegen rechtlicher Probleme bisher nicht das Licht der Welt erblicken durfte. Fadi, der den Sänger am 25. Dezember tot in dessen Haus in Oxfordshire fand, schrieb zu dem Link zu 'This Kind of Love' nur "Mein Baby".

Der Friseur hatte die soziale Plattform bereits dazu genutzt, um über den Moment zu sprechen, als er seinen Liebsten fand: "Das ist ein Weihnachten, das ich nie vergessen werde - als erstes am Morgen seinen Partner tot und friedlich im Bett zu finden ... Ich werde nie aufhören dich zu vermissen."

Später führte er gegenüber 'People' weiter aus: "Wir wollten eigentlich zusammen zu einem Weihnachtsmittagessen gehen. Ich wollte ihn wecken, aber da war er schon fort, er lag dort friedlich im Bett. Wir wissen noch nicht, was passiert ist. Ich möchte, dass sich die Leute an ihn erinnern, wie er war - er war ein wundervoller Mensch."

Noch ist eine offizielle Todesursache nicht veröffentlicht worden, aber man geht allgemein davon aus, dass George Michael an Herzversagen starb.