George Michael: Nahm er sich das Leben?

Der Freund von George Michael (?53) hat neue Fragen rund um den Tod des Popsängers aufgeworfen.

Fadi Fawaz fand seinen berühmten Lebensgefährten am ersten Weihnachtstag [25. Dezember] tot auf seinem Anwesen im englischen Oxfordshire auf und wenn man seinen jüngsten Twitter-Nachrichten glauben kann, dann starb George angeblich durch eigene Hand.

"Das Einzige, was George wollte, war der Tod", schrieb Fadi am ersten Tag des neuen Jahres, dem 1. Januar 2017. "Er hat mehrmals versucht, sich umzubringen, und jetzt hat er es geschafft." Inzwischen wurden die schockierenden Tweets wieder gelöscht und auch der Account, von dem sie ausgingen, ist nicht mehr aktiv.

Offiziellen Berichten zufolge starb der Sänger ('Faith') an Herzversagen, die Autopsie blieb jedoch ergebnislos, weshalb weitere Untersuchungen nötig sind. "Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden wahrscheinlich erst in einigen Wochen vorliegen", ließ die örtliche Polizei in einem Statement gegenüber der 'Associated Press' wissen. Außerdem betonte man, dass George Michaels Tod zwar als "ungeklärt, aber nicht verdächtig" eingestuft würde.

Fadi, mit dem der Wham!-Frontmann seit 2012 liiert war, meldete sich bereits kurz nach seinem furchtbaren Fund auf Twitter zu Wort - und zwar sichtlich erschüttert. "Das ist ein Weihnachtsfest, dass ich niemals vergessen werde: Gleich am Morgen deinen Partner friedlich verstorben im Bett aufzufinden... . Ich werde niemals aufhören, dich zu vermissen", so der Freund von George Michael.

