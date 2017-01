Allgemein | STAR NEWS

George Michael: Leichnam noch nicht freigegeben

Die Familie von George Michael (?53) muss geduldig sein.

Der Musiker ('Careless Whisper') war im vergangenen Jahr völlig überraschend verstorben, kein Wunder also, dass die Todesursache umso interessanter ist. Die zuständigen Behörden können dazu allerdings noch nichts sagen, obwohl George bereits am 25. Dezember verstarb, also vor über einem Monat. Wie jetzt bekannt wurde, stehe noch eine toxikologische Untersuchung aus, um herauszufinden, ob der Musiker eventuell an irgendeiner Drogenart gestorben ist.

Solange die Untersuchungen andauern, kann sich die Familie des Musikers jedoch nicht von ihrem George verabschieden.

Über 'BuzzFeed' ließ die Familie schon früh ein Statement veröffentlichen, in dem sie um Zurückhaltung aus der Öffentlichkeit bat, wenn es um Spekulationen zum Tod des Sängers geht. "In der Woche nach seinem tragischen Tod gab es etliche Spekulationen zu George und den Todesumständen. Und es wird in der Zukunft noch mehr geben. Die Familie ist von seinem Tod geschockt und wird sich vorbehalten, Spekulationen zu kommentieren. Das gilt ebenso für die Zukunft."

Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde George Michael leblos von seinem Lebenspartner Fadi Fawaz (43) aufgefunden. Mit seinem Tod reihte sich der Musiker 2016 in eine lange Liste von verstorbenen Superstars ein

