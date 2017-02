Allgemein | STAR NEWS

George Clooney: Seine Mutter freut sich riesig auf die Zwillinge

George Clooney (55) kann sich der Unterstützung seiner Eltern sicher sein.

Nicht nur der Schauspieler ('Ocean's Eleven') und seine Frau Amal Clooney (39) freuen sich riesig auf die Geburt ihrer Zwillinge, auch Georges Eltern Nina und Nick Clooney teilten nun ihre überschwängliche Freude ob der süßen Neuigkeiten. "Wir sind extrem glücklich für George und Amal und ich kann mir kaum zwei Leute vorstellen, die bessere Eltern abgeben würden", erklärte Nina gegenüber 'Us Weekly'. "Wir [Nina und ihr Ehemann Nick Clooney] waren gemeinsam bei ihnen, als sie es uns erzählten. Wir waren alle beisammen und es was wunderschön. Einfach ein sehr persönlicher Moment." Sie ist sich sicher, dass George und Amal den Job als frischgebackene Eltern super meistern werden. "Ich denke, er wird großartig sein und sie wird eine tolle Mutter!", so Nina.

George und seine Frau, die gerade gemeinsam mit seinen Eltern ihren 39. Geburtstag in Spanien miteinander gefeiert haben, äußerten sich bislang noch nicht selbst zu den Baby-News. Dafür sprachen andere bereits ausführlich über Amals Schwangerschaft. Die erste war Julie Chen, die in der US-Show 'The Talk' die Bombe platzen ließ: "Beyoncé ist nicht der einzige Superstar, der Zwillinge erwartet. Glückwünsche sind auch für George und Amal Clooney angebracht!"

Und auch George Clooneys Kumpel Matt Damon konnte seine Freude nicht im Zaum halten: "Ich freue mich so für ihn", offenbarte er in der TV-Show 'ET Canada'. "Sie ist großartig. Er hat den Jackpot geknackt. Auf jedem Level. Sie ist eine außergewöhnliche Frau. Sie werden das toll meistern und großartige Eltern werden. Diese Kinder können sich glücklich schätzen."

