George Clooney: Meryl Streep ist wirklich überbewertet!

George Clooney (55) weist Donald Trump (70) in seine Schranken.

Der Schauspieler ('Ocean's Eleven') hatte nun eine Botschaft an den zukünftigen US-Präsidenten, auch wenn er diese auf gewohnt humorige Art verpackte. Nachdem Meryl Streep am Sonntagabend [8. Januar] bei den Golden Globes in ihrer Dankesrede Kritik an Trump geübt hatte, ohne dabei dessen Namen zu nennen, beleidigte der Politiker sie auf Twitter als "eine der am meisten überbewerteten Schauspielerinnen Hollywoods".

Bei einer Veranstaltung der Clooney Foundation musste Trump dafür nun Hohn von George Clooney ernten. "Ich habe das schon immer über Meryl gesagt", grinste George bei dem Event laut 'People' - natürlich sarkastisch gemeint. "Sie ist wahrscheinlich DIE überbewerteste Schauspielerin aller Zeiten. Sie und ich haben gemeinsam an 'Der fantastische Mr. Fox' als Mann und Frau gearbeitet und ich kann euch verraten: Sogar als weiblicher Fuchs ist sie überbewertet." Und dann, an Trump gerichtet, stichelte George: "Sollten Sie nicht eigentlich ein Land regieren?"

George Clooney gab öffentlich zu, den Republikaner nicht gewählt zu haben und immer ein Befürworter von Hillary Clinton (69, 'Benghazi') gewesen zu sein. Er selbst engagiere sich bereits seit er zwölf Jahre alt ist für Politik - und nur, weil er heute berühmt ist, werde er damit auch nicht aufhören.