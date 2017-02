Allgemein | STAR NEWS

George Clooney: Ich freue mich auf meine Kinder!

George Clooney (55) kann es kaum erwarten, eine Familie zu haben. Der Schauspieler ('Money Monster') und seine Frau Amal (39) erwarten derzeit Zwillinge. Bislang hatte der Hollywoodstar nicht darüber gesprochen, doch zu Gast in der französischen Sendung 'Rencontres de Cinema' plauderte er aus, wie sehr sie sich auf den zukünftigen Familiennachwuchs freuen:

"Wir sind so glücklich und so aufgeregt. Das wird ein Abenteuer. Wir nehmen das alles mit offenen Armen an."

Seine Kumpel hätten ihm zusätzlich versichert, dass er ein guter Papa werden und die Vaterschaft genießen wird. Allerdings machen sie sich auch gerne einen Spaß aus Georges Unsicherheiten. Als es jüngst bei einem gemeinsamen Dinner plötzlich ganz ruhig am Tisch wurde, hielten sich die Jungs nicht zurück: "Dann ahmte jeder Babygeschrei nach und am Ende konnten sie sich alle nicht mehr halten vor Lachen", schüttelte Clooney mit dem Kopf.

Die meisten seiner Freunde haben bereits erwachsene oder bereits größere Kinder, während George im zarten Alter von 56 zum ersten Mal Vater wird. Aber er nimmt sich Jean-Paul Belmondo (83, 'Der Profi') zum Vorbild - dessen viertes Kind kam, als er 70 war. Aber immerhin gibt es bei den Clooney noch eine Oma. Mutter Nina war es auch, die die frohe Nachricht von Zwillingen und deren Geschlecht in einem Interview mit der 'Vogue' verbreitete: "Es wird von jedem eins - ein Junge und ein Mädchen. Das wurde mir jedenfalls erzählt. Wie schön! Mein Mann und ich sind so begeistert!" Sie musste schließlich ziemlich lange warten, bis George Clooney sie zur Oma machte.