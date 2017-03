Allgemein | FAMILIE | Gewinnspiele

Genau dein Wein bei eBay

Bei eBay unter ebay.de/wein findest du genau den richtigen Wein für deinen Geschmack: 47.000 deutsche und internationale Weine aller Sorten und Preisklassen sowie entsprechendes Zubehör und weiterführende Informationen aus der Weinwelt. Bislang standen vor allem alte Weine und Weinraritäten in eBays digitaler Auslage. Dies ändert sich nun mit dem Start der neuen Weinseite. Die Auswahl reicht von Rot-, Rosé- und Weißweinen bis zu Sekt und Schaumweinen. Alle Angebote werden auf der Seite zusammengeführt und übersichtlich in separaten Unterkategorien präsentiert. eBays smarter Weinfinder hilft bei der Suche nach dem passenden Wein. So kann zum Beispiel nach Weinsorten, Herkunftsländern oder dem Preis sortiert werden. Auch eine auf verschiedene Speisen abgestimmte Weinauswahl ist möglich. eBay PLUS-Kunden finden ausgewählte Pakete in einer zusätzlichen Unterkategorie. Gut zu wissen: Am liebsten trinken die Deutschen den eigenen Wein. Rund 45 Prozent des getrunkenen Weins kommen auch aus Deutschland. Nur 16 Prozent stammen dagegen aus Italien, 13 Prozent aus Frankreich und 8 Prozent aus Spanien.

Gewinn jetzt eines von fünf hochklassigen Weinpaketen des Weinguts Heinz Bus & Sohn im Wert von je 80 Euro. Das Weingut in der Pfalz steht seit Jahren für herausragende Qualität und wurde auch 2016 bei der DLG Bundesweinprämierung mit Gold, Silber und Bronze in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.

Und das Beste: Wir verlosen für euch fünf Weinpakete.

Was ihr dafür tun müsst? Lasst einfach einen Like auf unserer Facebook-Page und schreibt unter diesen Artikel in die Kommentare, warum ihr dieses Weinpaket benötigt. Viel Glück!

Teilnahmeschluss ist der 10.04.2017

Bildrechte: © eBay