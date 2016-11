Allgemein | STAR NEWS

Gal Gadot: Zweites Kind ist unterwegs

Gal Gadot (31) macht ihre Tochter Alma zur großen Schwester.

Alma kam 2011 zur Welt, jetzt ist ihre erfolgreiche Mama ('Triple 9') zum zweiten Mal schwanger. Die frohe Botschaft verbreitete Gal via Instagram. Zu einem Foto, auf dem ihr Ehemann Yaron Varsano seine Hand zärtlich auf ihren Bauch legt, schrieb sie ihren 3,2 Millionen Followern:

"Ich freue mich so sehr, dieses Wunder mit euch teilen zu können ... Ich werde zum zweiten Mal Mutter!"

Yaron, ein israelischer Geschäftsmann, und Gal haben 2008 geheiratet. Der Spagat zwischen Familie und Beruf fällt der Künstlerin nicht leicht. Im Interview mit dem 'Glamour'-Magazin erzählte sie vor einigen Wochen, dass sie oft Schuldgefühle hatte, weil ihre Erstgeborene als Kleinkind viel reisen musste:

"Als Alma ungefähr zwei Jahre alt war, war ich sehr angespannt, vor allem wegen der vielen Reisen. Sie immer wieder in ein anderes Land zu bringen, mit einer anderen Sprache ... Mein Ehemann sagte mir dann aber: 'Gal, denk darüber nach, welche Art von Vorbild du sein willst. Wenn du Alma zeigen willst, dass sie ihre Träume verwirklichen kann, dann solltest du das tun. Den Rest managen wir schon!'"

In Sachen Vorbild kann Gal Gadot jetzt sogar noch eine Schippe drauflegen: Als schlagfertige Wonder Woman lebt sie ihren Kindern vor, was echte Frauenpower bedeutet. Der Superheldenstreifen kommt am 15. Juni 2017 ins Kino.

Weitere Artikel