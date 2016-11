Allgemein | STAR NEWS

Gal Gadot: Verknallt in Halle Berry?

Gal Gadot (31) schwärmt nur von Einer.

Die Schauspielerin wird im kommenden Jahr als Titelheldin in der DC-Verfilmung 'Wonder Woman' zu sehen sein. Erst kürzlich offenbarte Comiczeichner Greg Rucka, dass er davon ausgehe, die Heldin sei bislang nur lesbische Beziehungen eingegangen - immerhin stammt sie von einem Planeten, auf dem ausschließlich Frauen leben.?Wen könnte sich Gal Gadot also an ihrer Seite vorstellen? Da fiel dem Star nur ein Name ein: "Ich habe Halle Berry erst vor Kurzem gesehen", verriet sie in der israelischen TV-Show 'Good Night With Guy Pines'. "Sie ist so wunderschön. Wow, sie ist umwerfend! Ja, also ich könnte eine Fortsetzung mit ihr machen."?Anfang des Jahres feierte Gal ihren Einstand als Superheldin im Film 'Batman v Superman: Dawn Of Justice', im kommenden Jahr wird sie dann sogar gleich zwei Mal auf der großen Kinoleinwand zu sehen sein: Einmal in ihrem eigenen Streifen, in November dann wieder neben Ben Affleck (44) als Batman und Henry Cavill (33) als Superman in 'Justice League'.?Fans können also noch weiter von einer On-Screen-Romanze zwischen Gal Gadot und Halle Berry (50) träumen - der lesbischen Liebe ist die brünette Schönheit nämlich überhaupt nicht abgeneigt. "[Wonder Woman] ist eine Frau, die andere Menschen für ihre Persönlichkeit liebt", erklärte sie gegenüber 'Variety'. "Sie kann bisexuell sein. Sie liebt andere für ihr Herz."?Allerdings wird Gal Gadot erst mal nur einem ihr Wonder-Woman-Herz schenken: Chris Pine (36, 'Star Trek') spielt ihren potentiellen Liebhaber Steve Trevor.

