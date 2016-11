Allgemein | STAR NEWS

Gal Gadot: Isla Fisher ist eine echte Wonder Woman

Gal Gadot (31) hat ein großes Vorbild bei der Erziehung.

Der israelische Star ('Triple 9') erwartet ihr zweites Kind - Erfahrung als Mutter hat sie also, doch hält sie Schauspielerin Isla Fisher (40, 'Now You See Me') in Sachen Kindererziehung für perfekt.

"Sie ist einfach die beste Mutter", schwärmte Gal. "Sie hat einfach die perfekte Balance zwischen Karriere und Kindern gefunden."

Bei den Dreharbeiten zu 'Die Jones - Spione von nebenan' hat die 'Wonder Woman'-Darstellerin ihre Kollegin kennengelernt und gesehen, wie eine echte Supermama so agiert. Isla war zu diesem Zeitpunkt nämlich frisch Mutter geworden, die während der Szenen ihr Baby stillte. Gal war begeistert von ihrem Management und holte sich sofort ein paar Tipps.

Klar, dass die zwei Damen am Set schnell ein enges Band schlossen, wo Männer so gar nichts mehr verloren hatten. Nicht einmal der Ehemann von Isla, Sacha Baron Cohen (45, 'Borat') durfte sie besuchen. "Ich habe meinem Mann gesagt: 'Du kannst nicht ans Set kommen! Ein Mädchen muss machen, was ein Mädchen machen muss'", lachte Isla während der Show 'The Talk', was Gal nur bestätigte. Die beiden hatten nämlich einiges zu tun, wie sie zugab: "Übung macht den Meister." Ist Gal Gardot vielleicht deswegen zum zweiten Mal schwanger?

