Fühl dich schön! Das 30 Minuten Beauty-Programm von Schaebens





Wahre Schönheit kommt von innen – so viel ist klar. Damit sie auch auf der Haut zum Vorschein kommt, gibt es jetzt ein 30 Minuten Beauty-Programm von Schaebens. Im Fokus steht dabei folgende Formel: Bewegung + Pflege + gesunde Ernährung = schöne Haut. Die drei Komponenten des Programms sind Krafttraining/Yoga, eine vitaminreiche Ernährung sowie eine regelmäßige Hautpflege. Das alles kann leicht in den Alltag integriert werden und dauert nur 30 Minuten. Das Workout für das Programm hat Topmodel Barbara Meier entwickelt. Die „Vital“-Rezepte stammen von Sternekoch Thomas Martin. Für die richtige Pflege bietet Schaebens Gesichtsmasken für jeden Hauttyp. So sorgt das Beauty-Programm in nur 30 Minuten für ein Rundum-Wohlgefühl – für alle, die zwischendurch eine entspannte Auszeit verbringen wollen.

Informationen unter: www.beauty-programm.schaebens.de.

Für eine extra-Auszeit verlost Schaebens ein Erholungswochenende in einem exklusiven Wellnesshotel sowie ein umfassendes Schaebens Maskenpaket für ein ausgeprägtes Beauty-Programm. Der Kurztrip in das Strand-Hotel Hübner in Warnemünde an der Ostsee beinhaltet zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive reichhaltigem Frühstück. Die Nutzung der 500 m² großen Wellness- und Saunalandschaft mit Meerblick unter einer Glaskuppel auf dem Dach des Hauses ist ebenfalls im Preis inbegriffen. Das attraktive Hotel mit Vier-Sterne-Plus-Komfort ermöglicht Erholung pur und bietet den Gästen alles, was Körper und Seele zum Entspannen und Energie tanken benötigen.

Mehr Informationen unter https://www.strandhotelhuebner.de/. Der Gesamtwert des Gewinnpakets beläuft sich auf ca. 310,00 Euro.

Bildrechte © Strandhotel Hübner

Teilnahmeschluss ist der 24.11.2016