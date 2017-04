Allgemein | STAR NEWS

Frank Elstner: “Der wird mindestens 100 Jahre alt!”

Frank Elstner (75) wird ein langes Leben prophezeit. Der Fernsehstar ('Die Montagsmaler') feiert seinen 75. Geburtstag am 19. April groß und wenn es nach seiner Frau Britta (53) geht, werden viele weitere Ehrentage folgen:

"Mein Mann hat noch so viel Quatsch im Kopf, der wird mindestens 100 Jahre alt", prophezeite sie im Interview mit der 'Bild'-Zeitung.

Das Paar ist seit 33 Jahren zusammen und hat die beiden Töchter Lena (24) und Enya (19). Lange lebten die beiden in wilder Ehe, aber 2009 wurde dann doch geheiratet. Die Liebe ist nach wie vor groß: "Er ist für mich der liebevollste, großherzigste und großzügigste Mensch, den ich kenne. Nur lästern kann man mit ihm schlecht, weil er alle immer so nett findet!" Im Laufe seiner Karriere hat Frank Elstner erfolgreiche Fernsehformate wie 'Wetten, dass..?' ins Leben gerufen und die Karrieren von Thomas Gottschalk (66) und Günther Jauch (60) gefördert. Mittlerweile dreht er jährlich für den SWR Tierfilme, was ihm großen Spaß macht, denn so kann er seine Liebe zu fernen Ländern ausleben. Dem zunehmenden Alter kann Frank Elstner auch etwas Gutes abgewinnen, wie er der 'TZ' verriet: "Ich kenne mich heute besser mit Rotweinen aus. Ich habe keine Angst mehr vor Spinnen. Und ich kann konzentrierter lesen."