Florian Silbereisen: Große Freude über Bambi

Florian Silbereisen (35) kann es gar nicht fassen, dass er einen Rehlein bekommt.

Der Showmaster ('Feste der Volksmusik') wurde bei der Show 'Schlagerboom - Das internationale Schlagerfest' mit der Nachricht überrascht und musste erst mal schlucken. "Ich bin total überwältigt. Der Bambi ist etwas Besonderes. Das Rehlein strahlt einfach ein bisschen mehr. Der Bambi hat die Magie, die man sonst nur vom Oscar oder vom Grammy kennt", freute sich der Bayer gegenüber der 'Bunte'. Und er sieht nicht nur sich ausgezeichnet, sondern auch eine ganzes Genre: "In der Kategorie 'Fernsehen' den Bambi entgegennehmen zu dürfen ist für jeden, der vor der Kamera steht, ein Traum. Dass man aber nun mit mir einen Showmaster auszeichnet, der ganz klar für und zum Schlager steht, finde ich einfach nur geil!"

Es ist der erste Bambi für Florian Silbereisen, seine Freundin Helene Fischer (32, 'Atemlos') hat schon zwei eingeheimst, aber das Paar kenne keinen Neid unter sich, wie der Fernsehstar unlängst im Interview mit der 'Bild' versicherte: "Natürlich bin ich nicht eifersüchtig auf Helenes Erfolg. Ich freue mich mit ihr wie Bolle. Und umgekehrt ist es genauso, wenn ich in meinem Job erfolgreich bin." So können Florian Silbereisen und Helene Fischer jetzt über drei Bambis in ihrem Haus strahlen.

