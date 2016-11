Allgemein | STAR NEWS

Florence Henderson: Mit 82 Jahren gestorben

Florence Henderson (?82) ist im Kreis ihrer Familie und Freunde eingeschlafen.

Die Schauspielerin wurde vor allem durch die Fernsehserie 'Die Brady Family' bekannt, die in den USA von 1969 bis 1974 ausgestrahlt wurde. Nach dem großen Erfolg der Serie folgten ein Fernsehfilm, eine Varietè-Show und ein Album, auch eine Neuaufnahme in den 90ern unter dem Titel 'The Bradys' wurde produziert. Der Reboot war allerdings nicht so erfolgreich wie das Original und wurde alsbald eingestellt.

Aber nicht nur in 'Die Brady Family' war Florence Henderson ein gern gesehenes Gesicht. Zahlreiche Gameshows und Gastauftritte in anderen Fernsehserien wie in 'Love Boat', 'Ally McBeal', 'Immer Ärger mit Dave' oder 'King of Queens' brachten sie einem großen Publikum nahe. Später versuchte Florence Henderson auch ihr Glück bei erfolgreichen TV-Formaten wie 'The Surreal Life' im Jahr 2006 oder 'Dancing With The Stars' 2010. Bei der Tanzshow schaffte es die nicht mehr ganz so junge Florence immerhin, erst als fünftes aus der Show gewählt zu werden.

Nebenbei moderierte sie in ihrem Leben ihre eigene Talkshow 'The Florence Henderson Show' und kochte im Fernsehen im Format 'Who's Cooking with Florence Henderson' beim Sender Retirement Living TV.

Am Donnerstag [24. November] ist sie, wie ihre Managerin Kayla Pressman in einem Statement verkündete, verstorben. Florence Henderson, die zweimal verheiratet war, hinterlässt vier Kinder.

