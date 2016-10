Allgemein | STAR NEWS

Felix von Jascheroff: Facebook-Post aus dem Krankenhaus

Felix von Jascheroff (34) rät seinen Fans, auf ihre Gesundheit zu achten.

Vor kurzem versetzte der Seriendarsteller ('Gute Zeiten, schlechte Zeiten') seine Facebook-Anhänger in Aufruhr, als er auf seinem Profil ein Selfie von sich im Krankenhausbett postete. Dazu schrieb der Berliner Schauspieler warnend: "Leute... achtet hin und wieder mal auf eure Gesundheit ?kann ja nicht schaden ?mir hat es heute die Füße weggezogen und nun habe ich den Salat ?habt einen schönen Abend und bleibt gesund."

Der Beitrag schien zahlreichen Leuten Sorge zu machen: Tausende Kommentare sammelten sich unter dem Foto und der Nachricht des TV-Stars, der diese einige Stunden später aus unerfindlichen Gründen löschte.

Angst muss man um ihn aber wohl keine haben, wie sein Manager Phil Hall anschließend gegenüber der 'B.Z.' betonte: "Felix von Jascheroff geht es gut. Manchmal haut das Wetter auch schon mal den stärksten Mann um. Planmäßig wird Felix schon wieder in den nächsten Tagen vor der Kamera stehen."

Zu 'GZSZ' kehrte der Schauspieler übrigens nach einer längeren Auszeit erst kürzlich zurück: "Ich bin jetzt wieder voll und ganz für 'GZSZ' da und konzentriere mich ausschließlich darauf", beteuerte er gegenüber 'RTL'.

Und was hat Felix in seiner Fernsehpause erlebt? "Ich war die letzten Monate in Grevesmühlen an der Ostsee und habe dort den gesamten Sommer über beim 'Piraten Open Air' mitgewirkt. Dort habe ich viele neue Kollegen und Freunde gefunden. Es war eine sehr intensive und wunderbare Zeit."

Zuletzt entspannte sich Felix von Jascheroff am Strand: "Ich war in Thailand, um zur Ruhe zu kommen und um neue Kraft zu tanken, für das was jetzt nach dem Urlaub kommt."