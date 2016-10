Allgemein | STAR NEWS

Felicity Jones: Immer noch geschockt von Anton Yelchins Tod

Felicity Jones (32) hat den Autounfall ihres Schauspielfreundes Anton Yelchin (?27) nicht verarbeiten können. Die Schauspielerin ('Rogue One: A Star Wars Story') stand 2011 an der Seite des Darstellers ('Star Trek') vor der Kamera: Im Film 'Like Crazy' spielten die beiden ein Paar, das unter einer Fernbeziehung leidet. Anton starb im Juni diesen Jahres völlig überraschend bei einem Autounfall in Kalifornien. "Es ist eine Katastrophe. Es fühlt sich so an, als gäbe es keine Gerechtigkeit und kein Verständnis. Es ist so schlimm für seine Familie. Das sind wirklich gute, wundervolle Menschen", sagte Jones dem 'Hollywood Reporter'. "Er war etwas Besonderes. Er war wirklich einmalig." Die Eltern des Verstorbenen sind aktuell in einen Gerichtsprozess vertieft, in dem sie den Autohersteller Fiat Chrysler verklagen. Sie werfen dem Unternehmen Mitschuld an dem Unglück vor. Ihnen zufolge sei die Gangschaltung des Jeeps ihres Sohnes defekt gewesen. Dadurch sei das Auto ins Rollen geraten. Der junge Mann wurde vom Wagen an eine Mauer gedrückt und starb an seinen Verletzungen. Die Anwälte des Autobauers sehen keine Schuld bei sich und haben darauf hingewiesen, dass der Schauspieler selber für den Unfall verantwortlich war. Ob und wie Felicity Jones mit dem Verlust klarkommt, bleibt abzuwarten.