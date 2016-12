Allgemein | STAR NEWS

Felicity Jones: Eine starke Frau musste es sein

Felicity Jones (33) hat keinen Grund sich zu beschweren.

Die Schauspielerin war außer sich vor Freude, als sie die Zusage zu 'Rogue One: A Star Wars Story' bekam, denn in dem Film hatte sie endlich die Chance, eine starke Frau auf der großen Leinwand darzustellen. Solche Rollen seien nämlich "rar", wie Felicity bemerkte. "Mein Agent rief mich an und erzählte mir von einer gewaltigen, weiblichen Hauptrolle im neuen 'Star Wars'-Film. 'Du wirst es mögen'", erzählte sie dem 'Glamour'-Magazin. "Die Möglichkeit jemanden zielstrebigen zu spielen, der seine Fähigkeiten als Führer versucht zu entdecken; in einem Fantasy-Film zu sein; eine Hauptrolle in einem Film dieser Größe zu machen - das ist sehr, sehr selten."

Die Freude über die Rolle war groß, doch hatte sie für Regisseur Gareth Edwards (41, 'Monsters') einige Regeln aufgestellt. Denn alles lässt Felicity nicht mit sich machen. "Gareth sagte sehr früh: 'Ich will Typen, die es sehen und dann wie Jyn sein wollen!'"

Felicity Jones als Jyn Erso hat diese Sache gut gemeistert, auch die Frauenwelt ist glücklich über ihre Darstellung. "Eine Freundin von mir sagte: 'Ich liebe, wie Jyn aussieht. Sie sieht aus wie wir, mit Hosen und einem Longsleeve.' Wir tragen keine Hot Pants. Wann laufen Frauen mit Hot Pants herum?" Felicity Jones vergisst auch bei prestigeträchtigen Jobs eben nie ihren Feminismus!