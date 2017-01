Allgemein | STAR NEWS

Felicitas Woll: Wieder ohne Partner an ihrer Seite

Felicitas Woll (37) betrauert einen großen Verlust.

Knapp drei Jahre war die hübsche Schauspielerin ('Berlin, Berlin') mit dem Münchner Informatik-Studenten Emrah Karacok (30) zusammen - nun gehen die beiden offenbar wieder getrennte Wege. "Ich bin noch nicht drüber hinweg! Erst einmal ist das ein großer Verlust", offenbarte Felicitas am Rande des Münchner Filmballs gegenüber 'Bunte.de'. Dort war sie ohne ihren Freund aufgetaucht. "Wir wirkten nicht nur wie die perfekte Familie, wir waren es auch - eine Zeit lang zumindest", erklärte sie weiter und formulierte es dann auch etwas pragmatischer: "Jeder Mensch hat einen Partner an seiner Seite. Und der geht auch wieder."

Genau wie einst ihre erste große Liebe, von der sie sich 2008 verabschiedete. Mit ihm hat Felicitas die gemeinsame Tochter Taisha (10). "Eine Trennung zu verarbeiten ist unbequem", gab sie im Interview mit 'Express' zu. "Wer nimmt sich da Zeit für? Um Neues zu beginnen, braucht es Zeit, Altes zu verabschieden."

Die Zeit nahm sich Felicitas, trat Emrah Karacok doch erst rund fünf Jahre später in ihr Leben. Den Schritt vor den Traualtar wollte sie dennoch nicht mit ihm wagen. "Ich hatte nie den Traum zu heiraten", erklärte sie. "Habe nie das Bild vor mir gesehen, wie ich in einem weißen Kleid vor dem Altar stehe. Wenn man sich für einen Menschen entscheidet, geht das für mich auch ohne Trauschein. Der ist doch keine Garantie." Ob mit oder ohne Trauschein - für Felicitas Woll hat es mit Emrah Karacok auch so leider nicht geklappt.