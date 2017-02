Allgemein | STAR NEWS

Fahri Yardim: Mein Freund Christian

Fahri Yardim (36) weiß (fast) alles über Christian Ulmen (41).

Der Darsteller ('Tatort') ist mit seinem Kollegen aktuell in der neuen Serie 'Jerks' zu sehen. Damit ist aus dem Projekt ein regelrechtes Familienunternehmen geworden, denn auch Christians Frau Collien Ulmen-Fernandes (35) ist in einer prominenten Rolle zu sehen. Fahri gehört quasi mit zur Familie, denn er ist mit dem Star der Comedyserie bereits seit Kindertagen eng befreundet. So geschah es, dass der Schauspieler auch an einigen der intimsten Momente im Leben des Christian Ulmen teilnehmen durfte. Im Gespräch mit der 'IN' verriet Fahri:

"Ich war sogar dabei, als Christian seinen ersten Zungenkuss hatte."

Beide konnten im Laufe der Jahre viel voneinander lernen. Während Christian bereits Vater ist, ist es bei seinem Kumpel im Frühjahr das erste Mal soweit. Dafür hat er bereits einen wertvollen Tipp bekommen: "Vertrauen! Es gibt nichts Natürlicheres, man macht schon intuitiv alles richtig."

Gegenüber der 'Bild' hatte Christian Ulmen unlängst schon verraten, wie sich die beiden zum ersten Mal getroffen hatten. Alles begann auf der Matte: "Wir haben uns vor über 20 Jahren im Judo-Kurs kennengelernt." Trotz der jahrzehntelangen Freundschaft habe der Dreh für 'Jerks' diese auf eine harte Probe gestellt, wie Christian zugeben musste: "Beim Dreh entsteht halt so eine Art Lagerkoller. Durch das wochenlange Abhängen miteinander wird man irgendwann etwas sonderlich. Aber ich berühre gern, wen ich gut leiden mag." Fahri Yardim dürfte das ähnlich sehen.