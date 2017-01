Allgemein | STAR NEWS

Evan Rachel Wood: Verlobung bestätigt!

Evan Rachel Wood (29) möchte Zach Villa heiraten.

Erst gestern [30. Januar] wurden Gerüchte um eine Verlobung der Schauspielerin ('Westworld') und ihres Freundes laut, den sie 2015 bei einem gemeinsamen Kaberett-Auftritt kennenlernte. So soll Evan ihren Liebsten bei den SAG Awards vor zwei Tagen als ihren Verlobten vorgestellt haben. Außerdem trugen beide während der Veranstaltung einen silbernen Ring an ihrem linken Ringfinger. Dass die beiden wirklich vor den Traualtar treten möchten, ist nun auch offiziell: Ihr Pressesprecher bestätigte die frohe Botschaft gegenüber 'Us Weekly'.

Die Verlobung der beiden folgt nur wenige Wochen auf die Nachricht, dass auch ihr Exmann Jamie Bell (30, 'Billy Elliot') erneut heiraten will. Mit ihm verbindet sie eine langjährige Beziehung: Zunächst waren die beiden von 2005 bis 2006 ein Paar, es folgte die Trennung. Danach vergingen fünf Jahre, bis sie wieder zueinander fanden, was schließlich 2012 in ihrer Hochzeit und ein Jahr später der Geburt ihres heute dreijährigen Sohnes kulminierte. Im Mai 2014 gaben Jamie und Evan schließlich ihr endgültiges Aus bekannt, bleiben aber weiterhin Freunde, um ihr Kind gemeinsam großzuziehen.

Nachdem der britische Schauspieler mit seiner Kollegin Kate Mara (33, 'Fantastic Four') neues Liebesglück gefunden hat und Anfang des Monats seine Verlobung verkündete, ist offenbar auch Evan Rachel Wood mit Zach Villa endlich wieder so glücklich, dass sie sich eine zweite Ehe vorstellen kann.

