Evan Rachel Wood: Debüt hinter der Kamera

Evan Rachel Wood (29) nimmt zum ersten Mal auf dem Regiestuhl Platz.

Die Schauspielerin ('Westworld') zieht es offenbar hinter die Kamera. Wie 'Vulture' berichtet, bereitet sich Evan zurzeit auf ihren Debütfilm als Regisseurin vor, dessen Dreharbeiten bald in Vancouver beginnen sollen. Auch einen Cast hat sich die Darstellerin schon klammheimlich zusammengesucht: In dem Roadtrip-Movie werden unter anderem Jenny Slate (34, 'My Blind Brother'), Alison Pill (31, 'The Newsroom') und Tony-Gewinnerin Cynthia Erivo (30, 'Harriet') mitspielen.

Ganz von vorne fängt Evan allerdings nicht an, denn zum einen stammt sie aus einer Familie von Regisseuren: Ihre Mutter Sara hat bei einigen Kurzfilmen Regie geführt, ihr Vater Ira ist Theaterregisseur und -autor. Zum anderen konnte die Amerikanerin vor der Kamera schon genügend Erfahrungen sammeln, die ihr bei ihrer neuen Aufgabe helfen werden. Aber auch dahinter durfte sie sich schon ein bisschen austoben. So drehte sie erst vor Kurzem ein Musikvideo für ihre Band Rebel and a Basketcase, in der sie zusammen mit ihrem Verlobten Zach Villa singt. Auch in dem Clip zum Song 'Lightning Look' ist das Paar selbst zu sehen.

Für ihr Spielfilmdebüt wird Evan Rachel Wood ebenfalls nicht nur hinter der Kamera sein, sondern auch selbst eine Rolle darin übernehmen.