Eva Longoria: Nicht schwanger, nur verliebt

Eva Longoria (41) denkt nicht an Kinder.

Die Darstellerin ('Desperate Housewives') musste sich in den vergangenen Tagen mit den Gerüchten herumschlagen, sie erwarte ein Kind. Grund für das Gerede war das ewige Strahlen der brünetten Schönheit, das im Angloamerikanischen üblicherweise als "baby glow" bezeichnet wird. Nun rechtfertigte sich Eva und beschrieb ihre energetische Aura eher als "love glow" denn als "baby glow".

Sie erklärte gegenüber der amerikanischen 'InTouch': "Jeder sagt, dass ich richtig strahle, aber ich bin nicht schwanger. Ich bin einfach nur verliebt. Wir denken momentan nicht daran, Kinder zu bekommen. Wir sind ja erst seit vier Monaten verheiratet."

Wir, das sind Eva Longoria und José Antonio Baston (48). Seit ihrer Hochzeit im Mai dieses Jahres schwebt die Künstlerin eben auf Wolke Sieben. "Ich wache jeden Morgen auf und fühle mich wie die glücklichste Frau dieser Welt. Eine Person an seiner Seite zu haben, was auch immer die Umstände sind, ist ein wirklich großartiges Gefühl. Wir helfen einander mit unseren Karrieren und in unserem Privatleben."

Das Zusammenleben als Paar gestaltet sich deswegen so harmonisch, da die beiden die selben Werte hätten, wie Eva versicherte: "Es ist so fantastisch! Er vervollständigt mein Leben. Wir widmen uns nicht nur unserer Karriere, sondern auch unserer Familie. Alle Menschen sagten mir, wenn ich ihn nicht heirate, würden sie es tun. Jeder liebt ihn!"

Es scheint tatsächlich, als wäre Eva Longoria nie glücklicher gewesen.