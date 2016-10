Allgemein | STAR NEWS

Eva Habermann: “Ich will!”

Eva Habermann (40) spricht offen über ihre Lebenseinstellung und gibt zu: "Ich habe mich von dem Gedanken verabschiedet, allen Menschen gefallen zu müssen."

Im Interview mit 'Myway' war klar erkennbar, dass die Schauspielerin ('Lexx - The Dark Zone') genau weiß, was sie will: "Ich bin ein Genießer, esse sehr gerne. Ich lasse es mir gut gehen und finde es erstrebenswert, auf sich achtzugeben. Glück ist neben Gesundheit doch das Wichtigste im Leben."

Ihr Motto lautet daher: "Ich will!"

Nur im Liebesleben fehlt der Blondine momentan das Glück, denn derzeit ist sie Single. Wer sich bei Eva Habermann als Liebhaber bewerben will, der sollte vorsichtig sein: Die schöne Blondine weiß genau, was sie will, wie sie der 'Bunten' verriet.

"Beim jüngeren Mann ist es halt so, der hat noch keine Altlasten. [?] Deswegen bräuchte ich jemanden, der noch irgendwie unschuldig und unbedarft ist", erklärte sie ehrlich. "Und ich bin auch selber als Mensch ein bisschen jünger eigentlich, als ich bin. Ich denke immer, ich bin 40 und eigentlich müsste ich mich dafür ein bisschen anders benehmen."

Beruflich hingegen läuft es bei Eva Habermann aktuell bestens: Mehrere Projekte sind in Arbeit. Der nächste Film 'Sky Sharks' soll 2017 in den Kinos anlaufen.