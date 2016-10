Allgemein | STAR NEWS

Eva Amurri Martino: Die Familie ist komplett

Eva Amurri Martino (31) ist zum zweiten Mal Mutter geworden.

Die Darstellerin ('Mothers and Daughters') ist die Tochter der Hollywoodlegende Susan Sarandon (70, 'Die Rocky Horror Picture Show') und verheiratet mit Kyle Martino (35). Mit ihm hat sie bereits die zweijährige Tochter Marlowe Mae, die nun ein kleines Brüderchen bekommen hat, denn am 19. Oktober wurde Major James Martino geboren. Die Nachricht machte Eva selbst auf ihrem Lifestyleblog 'Happily Eva After' öffentlich: "Mit so viel Dankbarkeit und Freude verkünden Kyle, Marlowe und ich die Ankunft unseres süßen Jungen. Unsere Herzen bersten. Unsere Familie ist komplett. Vielen Dank für all die Liebe und Unterstützung."

So gut sah es für die kleine Familie nicht immer aus, denn im vergangenen Jahr erlitt Eva eine Fehlgeburt. In der neunten Schwangerschaftswoche verlor sie ihr ungeborenes Kind. Dazu schrieb sie anschließend: "Ich hoffe, dass meine Erfahrung eine Hilfe für Menschen ist, die ähnliches durchmachen, und eine Erinnerung, dass es keine Schande ist, unser Leid auszudrücken und anderen zu erlauben, uns zu trösten."

Im April dieses Jahres kam dann jedoch die freudige Nachricht von der erneuten Schwangerschaft der Schauspielerin. Auch dies machte Eva auf ihrem Blog öffentlich: "Mit so viel Freude, wahnsinniger Aufregung und unendlicher Dankbarkeit verkünden Kylie, Marlowe und ich, dass wir in diesem Herbst ein neues Mitglied unserer Familie erwarten!" Eva Amurri Martino ließ mit dem Hinweis, die Familie sei komplett, durchblicken, dass sie kein drittes Kind plant.

