Emmy Rossum: ‘Shameless’-Drama abgewendet

Emmy Rossum (30) hat ihre Gehaltsforderungen erfolgreich durchgeboxt.

Es ist seit Jahren immer wieder ein heiß diskutiertes Thema: Warum verdienen Frauen in Hollywood so viel weniger als Männer? Emmy will sich damit nicht zufriedengeben und führte jüngst ihren ganz eigenen Kampf gegen die Diskriminierung: Weil ihr Serien-Kollege William H. Macy (66) für seine Rolle in 'Shameless' bei Warner Bros. eine Gehaltserhöhung durchbrachte und damit nun wesentlich mehr Geld als alle seine Co-Stars verdient, ging Emmy auf die Barrikaden - und das mit Power!

Zunächst verlangte die New Yorkerin dasselbe Gehalt wie William H. Macy, der in der Serie ihren Vater spielt. Später wollte sie mehr als er verdienen. Die Verhandlungen standen auf Messers Schneide und Emmy soll damit gedroht haben, die Serie zu verlassen, wenn das Produktionsstudio ihren Forderungen nicht nachkäme.

Wie es scheint, ist das Drama nun aber ausgestanden. Zwar gibt es (noch) keine Details dazu, wie viel Emmy Rossum nun für 'Shameless' überwiesen bekommt, doch die Künstlerin gab öffentlich bekannt, wieder an Bord der Serie zu sein. Auf Twitter freute sie sich: "Ich bin so überglücklich, weiterhin mit meiner 'Shameless'-Familie zu arbeiten!! Die Fiona Gallagher zu spielen, ist eins der größten Privilegien meines Lebens."

Die vielen Fans der Serie wird das sicher freuen, schließlich ist 'Shameless' weltweit ein großer Hit.