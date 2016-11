Allgemein | STAR NEWS

Emmy Rossum: Nackt beim Heiratsantrag

Emmy Rossum (30) wurde im Badezimmer ein Antrag gemacht.

Die Darstellerin ('Shameless') ist seit August vergangenen Jahres mit Regisseur Sam Esmail (39, 'Mr. Robot') verlobt, nachdem sie bereits zwei Jahre zusammen waren. Doch während sich die meisten Paare bei einem romantischen Candle-Light-Dinner oder auch gerne unter freiem Himmel verloben, sah diese Prozedur bei Emmy etwas anders aus. Sie erinnerte sich nun in der Netflix-Show von Komikerin Chelsea Handler (41) an dieses ungewöhnliche Erlebnis:

"Ich saß in der Wanne, als es passiert ist. Und dann habe ich irgendwann begriffen, was gerade passiert. Also bin ich aus der Badewanne gestiegen, weil ich meinen Freunden nicht erzählen wollte, dass ich im Wasser gelegen habe, während es passiert ist. Dann wurde mir kalt, als er mir noch immer den Antrag gemacht hat. Also bin ich zurück in die Wanne gegangen. Es war alles herrlich absurd, aber es hat funktioniert!"

Emmy bereut die Umstände des Antrages überhaupt nicht, schließlich hatte sie auch nie eine märchenhafte Vorstellung von einem möglichen zukünftigen Antrag, die sie unbedingt erfüllt haben wollte. Stattdessen ging es ihr mehr "um die Idee an sich, das Konzept der Ehe und des Zusammenseins mit einer Person, mit der man sich verbunden fühlt." Wie daher der Antrag abläuft, sei bei ihr nie von großer Bedeutung gewesen.

Im Juli dieses Jahres wurde das Gerücht laut, Emmy und Sam hätten heimlich geheiratet, nachdem Emmys Schauspielkollegin Shanola Hampton (39) dies in einem Social-Media-Post angedeutet hatte. Wenig später äußerte sich Emmy Rossum auf Twitter dazu und stellte unmissverständlich klar, dass sie noch nicht unter der Haube sei.

Artikel zum Thema Emmy Rossum und Sam Esmail: Auf dem Weg zum Altar